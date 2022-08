Meloni: Sind keine Gefahr für Italien oder Europa

Die Vorsitzende der italienischen rechtsextremen Partei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni, hat in einer Videobotschaft in drei Sprachen versichert, dass von ihrer Partei, sollte sie an die Macht kommen, keine Gefahr ausgehe. Die 45-jährige Politikerin bezeichnete in der Videobotschaft in englischer, französischer und spanischer Sprache Befürchtungen wegen der postfaschistischen Wurzeln ihrer Partei als „Unsinn“ und sagte, solche Ansichten seien „von mächtigen Medien der Linken inspiriert“. Sie ging nicht näher darauf ein.