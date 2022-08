Transitforum: Mautbrief an EU hat (zu) langen Bart

Die Jahre verrinnen, das Transitproblem bleibt: Tirol, Südtirol und Bayern forderten nun in einem gemeinsamen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Umsetzung der viel debattierten Korridor-Maut, die den Transit verteuern soll. Auf die Inbetriebnahme des Brenner-Basistunnels (voraussichtlich 2032) dürfe nicht gewartet werden, heißt es.