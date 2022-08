Russland-Sanktionen sind politischer Sprengstoff

Sanktionen gegen Russland. Eine Zerreißprobe in Österreich. Die FPÖ will die Sanktionen schon lange abschaffen. Auch ÖVP-Chef wie Oberösterreichs Thomas Stelzer in der „Krone“ beginnen die Sanktionen zu hinterfragen. Das wiederum findet Parteikollege und EU-Politiker Otmar Karas falsch. Die Sanktionen wirken, die Inflation sei in Russland höher als in Österreich.