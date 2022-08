Sanktionen überprüfen? Wirbel um Stelzer-Forderung

Sanktionen „entfalten jetzt Wirkung“

Die Opposition - allen voran die NEOS - sieht eine große Gefahr in Stelzers Vorschlag: „Wenn wir jetzt einknicken, dann wird Putin nicht zum letzten Mal Krieg in Europa führen. Das wäre ein großer, folgenschwerer Fehler“, so Generalsekretär Douglas Hoyos.