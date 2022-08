Außenministerium: Sanktionen bleiben - und wirken

NEOS warnen vor der Spaltung Europas

Ähnlich äußerte sich am Sonntag auch der außenpolitische Sprecher der NEOS, Helmut Brandstätter: „Wenn jetzt die Sanktionen gegen Russland infrage gestellt werden, dann sind ein paar österreichische Politiker auf die von Russland verbreitete Propaganda hereingefallen“, wird er in einer Aussendung zitiert. „Wir müssen aufhören, die Melodie des Kremls zu spielen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, hier in Europa untereinander zu streiten. Die Spaltung ist genau das, was Putin will“, so der NEOS-Abgeordnete.