Sanktionen setzen Russland immer stärker zu

Wachstumsprognosen eindeutig

Konkret geht die EU derzeit davon aus, dass die russische Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 10,4 Prozent schrumpfen wird. Zum Vergleich: In der EU wird in diesem Jahr trotz der Sanktions- und Kriegsfolgen für die europäischen Unternehmen noch mit einem Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent gerechnet, in Österreich liegt der erwartete Wert mit rund 3,7 Prozent sogar noch darüber.