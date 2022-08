Nehammer: „Keine Aufweichung beim Wahlrecht“

Besonders viele ohne Stimme bei politischen Entscheidungen gibt es in den Städten und im Westen. Laut Statistik Austria sind in Innsbruck und Salzburg rund 30 Prozent der Bevölkerung im Wahlalter nicht wahlberechtigt, in Wien liegt der Durchschnitt ebenfalls bei knapp einem Drittel und in Linz und Graz bei einem Viertel.