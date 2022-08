Liste immer länger: Mehr als 20 Hofburg-Bewerber

Wer schafft es?

Amtsinhaber Alexander Van der Bellen und FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz werden diese Hürde wohl leicht nehmen, einige andere Kandidaturwillige haben gute Chancen. So kann MFG-Chef Michael Brunner auf ein bestehendes Netzwerk zugreifen. Ex-FPÖ- bzw. BZÖ-Politiker Gerald Grosz hofft auf seine Follower in den sozialen Medien. Und „Turbobier“-Sänger Dominik Wlazny (alias „Marco Pogo“) hat es mit seiner Bierpartei schon bei früheren Wahlen auf den Stimmzettel geschafft. Ebenfalls fix ist die Bewerbung von „Krone“-Kolumnist Tassilo Wallentin (seine Kolumne in der „Krone bunt“ erscheint letztmals am Sonntag).