Amerika bis Zürich: Das neue Leben der „Kurzianer“

Gernot Blümel übersiedelte nach Zürich. Gerald Fleischmann verlässt die ÖVP im Herbst. Sebastian Kurz selbst nahm Ende letzten Jahres eine Position in der Firma von Investor Peter Thiel an - in den USA. Was die Kurz-Truppe heute macht, nachdem der engste Kreis rund um den Ex-Kanzler auseinandergebrochen ist.