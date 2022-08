Dauereinsatz: Wieder Starkregen in Oberkärnten

Die Unwetter haben starke Spuren hinterlassen. Am Sankt Andräer See im Lavanttal sitzt der Schock immer noch tief - dort haben gestern zwei kleine Mädchen (3 und 8) ihr Leben verloren. Bis in die Nacht waren Helfer und Feuerwehren im Einsatz, um umgestürzte Bäume zu beseitigen. Laut LAWZ waren es alleine am Donnerstag 500 Feuerwehreinsätze.