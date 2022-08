Was Trump so gefährlich macht

Man kann es kaum noch fassen, was in der amerikanischen Politik heute alles möglich ist: ein Staatsstreichversuch am 6. Jänner 2021, ein Steuerbetrugsprozess sowie ein Verdacht des Landesverrats mittels Geheimdokumenten - und dennoch will fast die Hälfte der Bevölkerung fanatisch nicht von ihrem Idol, ja ihrem Heiland, ablassen.