FBI sah bei Trump offenbar Gefahr im Verzug

Die Ermittlungen gegen Trump nehmen bereits ein noch nie da gewesenes Ausmaß in der US-Geschichte an. Ein am Freitag bekannt gewordener Bericht, wonach FBI-Agenten in Trumps Residenz Mar-a-Lago nach geheimen Dokumenten im Zusammenhang mit Atomwaffen gesucht haben sollen, unterstreicht die Dringlichkeit der bislang beispiellosen Aktion.