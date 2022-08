UNO beklagt Zwangsarbeit für Minderheiten in China

Der unabhängige UNO-Menschrechtsexperte für Sklaverei hat angeprangert, dass Minderheiten in der chinesischen Xinjiang-Region zu Zwangsarbeit genötigt werden. Das chinesische Außenministerium in Peking wies die Schlussfolgerungen des vom UNO-Menschenrechtsrat in Genf beauftragten, japanische Experten für Menschenhandel, Tomoya Obokata, am Mittwoch postwendend empört zurück.