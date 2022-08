China sperrt Gegner weiterhin in die Psychiatrie

Die Behörden in der Ein-Parteien-Diktatur China sperren laut einem Bericht einer Menschenrechtsorganisation weiterhin routinemäßig politische Gegner in psychiatrischen Kliniken ein. Trotz schon 2010 eingeführter Reformen, wonach Einweisungen in die Psychiatrie nur nach Zustimmung von Ärzten und unter juristischer Kontrolle stattfinden dürfen, dauere diese Praxis unvermindert an. Viele Betroffene erzählen von körperlicher und seelischer Misshandlung wie Schläge, Elektroschocktherapie und Einzelhaft.