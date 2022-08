Wiens Jungunternehmer trotzen auch der Krise

Gründer wollen unabhängig sein

Der Weg in die Selbstständigkeit hat aber selten finanzielle Gründe. „Die Motivumfrage belegt: Gründer wollen die Zügel selbst in die Hand nehmen und unsere Stadt und die Wirtschaft mit ihren Geschäftsideen aktiv mitgestalten“, so Havel. Wien sei dafür der richtige Ort.