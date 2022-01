„Mein Start-up ist drei Milliarden Euro wert“

Erfolgsgeschichte made in Austria! Weil der Freund seines kleinen Bruders im Jahr 2016 keinen passenden Mathematik-Nachhilfelehrer fand, nahm der Wiener Felix Ohswald die Sache selbst in die Hand. Jetzt beschäftigt er 1500 Mitarbeiter an 22 Standorten rund um den Globus und mehr als 15.000 Top-Lehrkräfte helfen digital weiter. Pro Monat werden eineinhalb Millionen Nachhilfestunden gebucht ...