Ist Wien international fit für Start-ups?

Eine mahnende Stimme ist Susanne Klepsch, sie kommt selbst aus der Start-up-Szene. Mit ihrer Firma MeetFox legte die Jungunternehmerin eine wahre Erfolgsstory hin. Doch erst als sie Wien verließ und in New York Fuß fasste. „In Wien fehlte es an Innovationsbereitschaft. Viele etablierte Unternehmen trauen sich nicht, mit Start-ups zusammenzuarbeiten. Das ist in den USA anders. Hier bekommt man schneller eine Chance, ist bei Fehlern aber natürlich auch wieder schneller weg“, so Klepsch. Hier sieht sie auch ein weiteres Problem in Wien.