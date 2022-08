Europacup wichtiger als Liga? Das falsche Signal

Jetzt ist der internationale Herbst, die Gruppenphase absolute Pflicht. Nur sollte in Hütteldorf keiner glauben, dass sechs europäische Nächte - in der Conference League vielleicht gar keine Highlights - den Liga-Alltag emotional „überstrahlen“, wenn man in der Liga strauchelt. Davon ließ man sich schon in der Vergangenheit oft blenden. In Pasching wurde jetzt die Aufbruchsstimmung auch bei den Fans „gekillt“. So setzte es nach neun Spielen (sieben Siege) erstmals seit 2019 eine Pleite gegen den LASK. Und dem reichte dafür eine gute Halbzeit.