Kühbauers Sieg-Bier: „Das war notwendig“

Tränen sind am Sonntagabend aber keine geflossen, wie Kühbauer erklärte. „Es ist nicht so, dass ich zuhause weine vor Genugtuung. Ich habe bei Rapid schöne Zeiten gehabt“, sagte der 51-Jährige. In Hütteldorf sei zwar nicht alles rundgelaufen, aber er werde jetzt keine negativen Dinge über seinen Ex-Club sagen. Vielmehr habe Kühbauer vor dem Liga-Kracher „genauso gut geschlafen“ wie vor jedem anderen Spiel auch.