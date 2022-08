Trotz wechselhaftem Wetter bis zu 37 Grad!

In der Westhälfte Österreichs zieht am Freitag dann allmählich eine Kaltfront auf - inklusive heftigen Regenschauern. Tagsüber steigt die Schauer- und Gewitterneigung weiter deutlich an, ehe sich von Westen her generell anhaltender Regen ausbreitet. Lebhafter bis kräftiger Wind kommt in ganz Österreich auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 und 22 Grad. Die Höchstwerte erreichen höchstens 26 Grad.