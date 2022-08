Nach Schlepper-Drama: Minister zählt Maßnahmen auf

„Wer kein Asyl erhält, muss in seine Heimat zurückkehren“

„Eine glaubwürdige Asylpolitik ist untrennbar mit einem konsequenten Rückkehrsystem verknüpft. Wer kein Asyl erhält, muss in seine Heimat zurückkehren. Hier braucht es enge Absprachen zwischen den europäischen Mitgliedsstaaten und klare Botschaften an die Herkunfts- und Transitländer, die Schlepperkriminalität konsequent zu bekämpfen“, so Karner.