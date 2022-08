Acht Personen in Lkw entdeckt: Schlepper in Haft

Wegen Verdachts der Schlepperei wurde der 40-jährige Fahrer vorläufig festgenommen. Ein Mann, der sich im Laderaum aufhielt, wurde wegen Schmerzen in der Brust in ein Wiener Spital gebracht. Ein Zeuge gab an, dass er vor der Kontrolle beobachtet hatte, dass noch ein weiterer Mann in der Fahrerkabine des Lkw gewesen sein soll und flüchtete. Bei der Kontrolle konnte dann auch sein Ausweis sichergestellt werden.