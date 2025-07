Zach Braff mit Co-Stars in „Scrubs“-Neuauflage

Zach Braff (50) hat für die geplante Neuauflage der Ärzte-Comedy „Scrubs“ sein altes Serien-Team an seiner Seite. Neben Braff in der Rolle als John Dorian (J.D.) sind die frühere Hauptdarstellerin Sarah Chalke (48) als Ärztin Elliot Reid und Kollege Donald Faison (51) in der Rolle des Chirurgen Christopher Turk ebenfalls an Bord.