Salzburg: Geldregen – aber kein neuer Rekordumsatz

„Es war für uns ein lukrativer Bewerb“, sagte Reiter. Auch mit dem sportlichen Auftritt war der Klubchef zufrieden. „Wenn du als Mannschaft in einen Turniermodus eintauchst, ist das eine spannende Erfahrung. So komprimiert, vergleichbar mit einer WM oder EM, hast du das als Klub sonst nicht.“ Zehn Tage nach dem Aus nach der Gruppenphase nahmen die Salzburger zu Wochenbeginn bereits wieder die Vorbereitung auf. Reiter: „Wir haben das Turnier für uns immer als Neustart gesehen, als Ankick in die neue Saison.“ Diese beginnt am 23. Juli mit dem Zweitrunden-Hinspiel der Champions-League-Qualifikation bei Brann Bergen.