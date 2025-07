Telefonbetrüger machen Jagd im Namen großer Firmen

Laut der Volksbank-Warnung wirken die Täter in vielen Fällen aber äußerst seriös, sind zuvorkommend und hilfsbereit. „Die Betrüger versuchen dabei, ihre Opfer davon zu überzeugen, dass Probleme mit dem Nutzerprofil, dem Computer oder dem Bankkonto bestehen“, skizziert man bei der Bank die dreiste Masche. In weiterer Folge soll den Betrügern mittels Fernzugriffssoftware Zugriff auf das System gestattet werden. Angebliche Testzahlungen oder Stornobuchungen in der Banking-App sollen die Opfer dann freigeben.