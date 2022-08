Feuerwehr rettet in Rom verhinderten Bankräuber

In Rom hat die Feuerwehr am Donnerstagabend einen mutmaßlichen Räuber aus einem eingestürzten Tunnel gerettet. Eine kriminelle Band wollte das bevorstehende lange Ferragosto-Wochenende nutzen, um über den Tunnel in den Tresorraum einer Bank unweit des Vatikans einzudringen. Doch während der Grabungen löste sich ein Stück Asphalt und schloss einen der Männer in etwa sechs Metern Tiefe ein.