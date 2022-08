Gegen den Sensationsleader soll es endlich klappen

Denn mit Horn kommt tatsächlich der Leader nach den ersten Runden auf die Birkenwiese - die Niederösterreicher gewannen ihre bisherigen drei Spiele, kassierten dabei erst zwei Tore. „Sie wissen, wie man in dieser Liga spielt“, so der Rothosen-Keeper, „aber wir werden gut auf sie vorbereitet in die Partie gehen.“ Auch wenn es bisher noch keine Punkte für Dornbirn gab, hatte Ospelt schon lange nicht mehr so viel Spaß am Kicken. Letztes Jahr laborierte er an einem Muskelriss im Knie, eine harte Zeit. „Jetzt warte ich darauf, so richtig aufzublühen - zusammen mit meiner neuen Mannschaft.“