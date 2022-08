Neusiedler See: Schlamm-Schlacht wie im Jahr 1864

Kaum Wasser

Die Wetterextreme bereiteten dem See ein Ende. Das ganze Becken schien fast wasserlos. „Nur an der tiefsten Stelle nahe Apetlon spiegelte sich die Sonne in einer Lacke“, heißt es in historischen Aufzeichnungen. Die letzte, bisher längste Trockenperiode dauerte bis 1871 an.