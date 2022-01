See hat so viel Schlamm wie 20 Pyramiden groß sind

Apropos Regierungssitz

Zur Rettung des Neusiedler Sees bekräftigt Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Herangehensweise statt wie bisher nur Einzelmaßnahmen, und zwar mittels aktivem Sediment- und Schilfmanagement. „Unser ehrgeiziges Ziel ist es, in den nächsten zehn Jahren eine Million Kubikmeter Nassschlamm aus dem See zu holen“, kündigt Dorner an. Das sind umgerechnet 300.000 Kubikmeter Trockenmasse, also ungefähr 30.000 Tonnen pro Jahr.