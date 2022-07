Schlamm wird jetzt aus der Ruster Bucht gepumpt

Aufgrund des niedrigen Wasserstandes und der starken Verschlammung des Neusiedler Sees sind die Hafenanlage sowie Zufahrt in der Ruster Bucht teils nur noch erschwert benützbar. Daher hat, wie berichtet, die Stadt diese Woche ein Pilotprojekt in Angriff genommen. Mit neuer Technologie wird Schlamm abgesaugt. Laut Messungen der Baudirektion des Landes schwankt die Schlammoberkante im Hafen zwischen 114,40 und 114,70 Meter ü.A. Sie wird in der Fahrrinne für Boote nun zwischen 20 und 25 Zentimeter reduziert. „Auf den Wasserstand des Sees hat das keine Auswirkungen“, merkt Task-Force-Leiter Christian Sailer an. „Die Vorbereitungen begannen schon im Februar. Es gab viele Gespräche. Alle Interessensgruppen befürworten die Maßnahmen“, so Bürgermeister Gerold Stagl.