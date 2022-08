Neue Seidenstraße im Fokus von Logistikunternehmen

Bereits seit 2007 ist der Lauteracher Logistiker in Almaty, der größten Stadt in Kasachstan tätig. Das Service-Portfolio umfasst Landtransporte, Luft- und Seefracht-Services, Verzollung und Lagerlogistik. Seit Jahresbeginn hat Gebrüder Weiss auch die Ersatzteildistribution an die Händler des Autoherstellers Toyota übernommen.