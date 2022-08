Bagger haben in Saalbach noch Pause

Bis Ende Mai war nicht klar, ob die vom Bund für die Ski-WM 2025 in Saalbach vereinbarten (Infrastruktur)-Millionen tatsächlich fließen. „Das Geld ist mittlerweile aber schriftlich zugesichert“, atmet OK-Chef und Salzburgs Ski-Präsident Bartl Gensbichler durch. Allerdings: Die im Sommer geplanten Projekte verzögern sich etwas. So stehen als Erstes sowohl bei der Herren- als auch bei der Damenstrecke Korrekturen an. „Da geht es um reine Sicherheitsaspekte. So betrifft es bei den Herren einen Abschnitt von etwa 150 Metern Länge und 40 Metern Breite.