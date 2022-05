Loch von 15 Millionen! Saalbach fehlt Geld für WM

Die Zeit verrinnt: Im Februar 2023 übergibt Meribel-Courchevel die FIS-Fahne an Saalbach-Hinterglemm. Wo 2025 die erste Ski-WM in Österreich nach Schladming 2013 über die Bühne gehen wird. „Ich hoffe, dass ich da noch Präsidentin bin, denn meine Amtszeit geht nur bis 2024. Ich bin aber überzeugt, dass wir da große Medaillenchancen haben werden“, meinte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober gestern im Rahmen der „Sports Media Austria“-Tagung in Salzburg.