Bund garantiert 15 Mio für Ski-WM in Saalbach 2025

Die österreichische Bundesregierung hat die Zusage von 15 Millionen Euro Förderung für die Organisation der alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm gegeben. Das sagte ein Sprecher des Sportministeriums von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag der APA. Die Garantie liege nun zur Endausfertigung im Finanzministerium, was auch ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer zeitgleich bestätigte.