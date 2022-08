OÖ Landesregierung ist „ratlos beim Ärztemangel“

Die Leistungsbilanz von Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) beim Kampf gegen den Ärztemangel (wir berichteten) kommt bei den das Thema hinterfragenden Neos nicht gut an. Das gipfelt in folgendem Fazit vom pinken Klubobmann Felix Eypeltauer: „Die Landesregierung scheint ratlos und nicht fähig, das wachsende Problem eines zunehmenden Medizinermangels in Oberösterreich zu lösen.“