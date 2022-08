Motorradfahrer (61) bei Crash mit Pkw verletzt

Der Tiroler stürzte daraufhin und verletzte sich an Wirbelsäule und Schulter. Er wurde per Hubschrauber ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach gebracht. Der Niederländer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Laut Polizei gaben beide Beteiligten an, der jeweils andere hätte die Kurve „geschnitten“.