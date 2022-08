Tirol: Lifte steckten fest, Gondeln hingen in Luft

Wie Florian Prosch, Schichtleiter bei der Leitstelle Tirol, vorrechnet, „waren in Innsbruck-Stadt acht Freiwillige Feuerwehren sowie die Berufsfeuerwehr im Einsatz, in Innsbruck-Land vier Freiwillige Feuerwehren“. In Summe kam es zu rund 40 Einsätzen, 30 davon in der Landeshauptstadt. In Innsbruck etwa steckten in 21 Liften Personen fest.