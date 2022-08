Gaza-Konflikt: Wohl Waffenruhe ab Sonntagabend

Israel und militante Palästinenser haben sich ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge nach tagelangen schweren Kämpfen im Gazastreifen auf eine Waffenruhe geeinigt. Diese solle am Sonntagabend in Kraft treten, sagte ein Vertreter des ägyptischen Sicherheitsapparates der Nachrichtenagentur Reuters. Israel und der Islamische Jihad bestätigten dies zunächst nicht. Man stehe in Kontakt mit Ägypten, hieß es lediglich. Ägyptische Vermittler hatten einen Waffenstillstand vorgeschlagen.