Israels Armee flog Luftangriffe im Gazastreifen

15-Jähriger bei Militärrazzia getötet

Bei einer Razzia des israelischen Militärs im besetzten Westjordanland wurde unterdessen ein Jugendlicher getötet. Dem 15-Jährigen sei in den Kopf geschossen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Dienstag mit. Nach Angaben der israelischen Armee hatten Soldaten in einem Flüchtlingslager in Nablus einen Verdächtigen wegen Terroraktivitäten festgenommen.