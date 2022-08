Rapid-Spiel für Aufsteiger Lustenau ein „Ankommen“

Im Allianz-Stadion werden mindestens 12.000 Zuschauer erwartet. Eine Kulisse, die für die allermeisten Lustenauer absolutes Neuland ist. Auch für den Trainer. „Es ist für uns wie ein Ankommen in der Bundesliga.“ Trotz allem Respekt und Ehrfurcht vor dem großen Namen will die Austria nicht wie das Kaninchen vor der Schlange agieren. Vielmehr will der Aufsteiger auch in Hütteldorf frech und mutig spielen, weil dies der Mannschaft mehr liegt.