Neue Speakeasy-Bar „Fitzcarraldo“ in Wien eröffnet

Mit eben diesem Flair eröffnete kürzlich das Fitzcarraldo in Wien-Neubau. „Der Name ist in Anlehnung an den gleichnamigen Film von Werner Herzog entstanden, in dem sich die Hauptfigur Fitzcarraldo zwischen Realität, Utopie und Vision bewegt“, sagt der mehrfach ausgezeichnete Barkeeper Sammy Walfisch. Zusammen mit dem stadtbekannten Unternehmer Hank Ge, der sich mitunter durch den Bali Brunch und die Pizzeria Wolke einen Namen gemacht hat, steckt er hinter der Neueröffnung.