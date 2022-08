Nun wollen auch deutsche Politiker nach Taiwan

Raketeneinschläge in Japans ausschließlicher Wirtschaftszone

Japan und die USA wollen angesichts des Konflikts um Taiwan eng zusammenarbeiten. Es sei wichtig, den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße zu wahren, so Japans Regierungschef Fumio Kishida und Pelosi am Freitag bei einem Treffen in Tokio. Am Vortag waren bei Manövern der chinesischen Volksbefreiungsarmee in den Gewässern vor Taiwan fünf Raketengeschosse in Japans ausschließlicher Wirtschaftszone niedergegangen. Chinas Verhalten habe „ernste Auswirkungen auf den Frieden und die Stabilität in der Region und der internationalen Gemeinschaft“, sagte Kishida laut japanischen Medienberichten.