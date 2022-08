China feuert Raketen vor Küste Taiwans ab

Zunächst feuerte China am Donnerstag elf Dongfeng-Mittelstreckenraketen nahe der Nord-, Süd- und Ostküste Taiwans in mehreren Wellen ab, wie das dortige Verteidigungsministerium meldete. Vergleichbares gab es zuletzt 1996. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist der jahrzehntelange Konflikt nicht mehr so heißgelaufen - und noch nie waren Militärübungen in der auch von zivilen Schiffen stark genutzten Taiwanstraße nach Angaben des chinesischen Staatssenders CCTV so groß angelegt.