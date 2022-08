Spionage-Drohnen? Taiwan verjagt Flugobjekte

Die beiden Flugobjekte seien am Mittwoch gegen 21 Uhr und dann erneut gegen 22 Uhr in den taiwanesischen Luftraum eingedrungen, sagte Generalmajor Chang Zone-sung vom zuständigen Verteidigungskommando am Donnerstag. „Wir haben sofort Leuchtraketen gezündet, um sie zu warnen und zu vertreiben. Danach kehrten sie um. Sie kamen in unsere Sicherheitszone und deshalb haben wir sie vertrieben.“ Er gehe davon aus, dass die Drohnen dazu dienten, Informationen über Taiwans Sicherheitsmaßnahmen zu sammeln. Die stark befestigten Kinmen-Inseln gehören politisch zu Taiwan, liegen aber nahe vor der südöstlichen Küste Chinas bei der Stadt Xiamen.