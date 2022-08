Wechsel zu Alternativen für Firmen oft schwierig

Die Regierung ruft Firmen auf, Gas rasch zu substituieren. In der Praxis stellt das aber viele vor Probleme. Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer können nur fünf Prozent der befragten Firmen innerhalb eines Monats Gas substituieren, weitere 20 Prozent schaffen es in einem Jahr, 28 Prozent in zwei Jahren. Grund sind vor allem die hohen Investitionskosten, derentwegen ein Wechsel nicht mehr wirtschaftlich ist (siehe Grafik). Schließlich steht auch die Bürokratie im Weg: Eine Betriebsanlagen-Genehmigung dauert sechs bis neun Monate.