Schwere Kämpfe bei Donezk

Am Donnerstag gingen die Kämpfe in der Ukraine unterdessen weiter. In der Großstadt Donezk versuchen moskautreue Truppen, das ukrainische Militär aus ihren Stellungen in den Vororten zu vertreiben, wie Militärs beider Länder übereinstimmend berichteten. Die Stadt wird bereits seit 2014 von prorussischen Separatisten und Separatistinnen kontrolliert, das gleichnamige Gebiet hält die ukrainische Armee jedoch in großen Teilen.