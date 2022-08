Kämpfe um Bachmut und Soledar dauern an

Russische Angriffe an mehreren Orten südlich von Bachmut sollen hingegen größtenteils abgewehrt worden sein. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben nicht. Der ukrainische Generalstab gab am Dienstag zudem bekannt, dass russische Streitkräfte im Norden das Gebiet Cherson angegriffen hätten. Kiew hat seit Wochen Hoffnungen, in dieser Region eine Gegenoffensive zu starten, um den Süden des Landes zurückzuerobern.