Autonome Lkw könnten bald Marktdurchbruch schaffen

Selbstfahrende Lkw könnten schon Ende des Jahrzehnts in großer Stückzahl auf der Straße sein. Die Beratungsagentur Berylls rechnet in einer Studie für 2030 schon mit einem zehnprozentigen Anteil der Roboter-Trucks an allen weltweit verkauften Lkw. Als Gründe für die rasante Verbreitung führen die Experten den global wachsenden Fahrermangel und den Personalkostendruck auf die Speditionen an.