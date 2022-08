Mädchen durchbeißt Fesseln und entkommt Kidnapper

Der Kidnapper habe der Zwölfjährigen während der Gefangenschaft laufend Alkohol eingeflößt, um sie ruhigzustellen, erklärte der zuständige Sheriff Jimmy Abbett am Dienstag in einer Pressekonferenz. Er bezeichnete das Mädchen als „Heldin“. Der Chef-Ermittler gab nur wenige Details zur Zwölfjährigen bekannt, versicherte aber, dass es ihr nun gut gehe. „Sie ist in Sicherheit und das werden wir auch weiter so halten.“