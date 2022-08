Anklage 30 Jahre nach Anschlag auf Asylwerberheim

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, bestehe gegen den bereits polizeilich bekannten Rechtsextremisten der hinreichende Tatverdacht, den Brand gelegt zu haben. Die Tat sei mit rassistischem Motiv geplant worden. So habe sich S. am 18. September 1991 mit weiteren Rechtsextremisten und gleichgesinnten aus der Neonazi-Szene getroffen, welche sich über die rassistisch motivierten Anschläge von Hoyerswerda (Sachsen) ausgetauscht hätten. Hier solle auch gesagt worden sein, dass solche Taten in Saarlouis erwünscht wären, erläutert die Behörde.